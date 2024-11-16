Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана

CentralAsia (KZ) - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», сообщило в субботу Министерство национальной экономики.

«Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость страны», - говорится в сообщении.

Валютные активы Национального фонда и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото, отмечается в сообщении.

В октябре Fitch заявляло о возможности пересмотреть рейтинг страны из-за высокого уровня изъятий из Нацфонда. Использование средств Нацфонда снижает эффективность фискальных правил и планирования бюджета, заявляли тогда в агентстве.

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