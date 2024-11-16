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Главу ЦИК Грузии облили краской перед объявлением окончательных итогов выборов

CentralAsia (CA) -  Оппозиционный член избирательной комиссии Грузии Давид Киртадзе облил черной краской главу Центризбиркома Георгия Каландаришвили в ходе заседания по подведению итогов парламентских выборов. Заседание было прервано, вскоре оно возобновилось, передает Newsgeorgia.

«Вы не слышите грузинский народ, не слышите протестующих студентов. Вы отобрали будущее Грузии, наше будущее, и толкаете нашу страну в сторону России. Я даже не могу назвать тебя председателем, ты «точка ру». Ты — черное пятно»,— сказал Давид Киртадзе перед тем, как выплеснул краску.

Одновременно с заседанием у офиса ЦИК в Тбилиси началась протестная акция против результатов выборов. Сторонники оппозиции требуют пересмотра итогов голосования. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. На них победу одержала «Грузинская мечта—Демократическая Грузия». За нее проголосовало почти 54% избирателей. При этом экзитполы показали, что большинство голосов получили оппозиционные партии.

27 октября оппозиция заявила, что не признает результаты голосования, и объявила акции протеста. В них также участвовала президент страны Саломе Зурабишвили. Серия новых митингов началась 9 ноября. Оппозицонеры заявили, что акции протеста будут проходить ежедневно, пока итоги голосования признают недействительными и назначат новые выборы.

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