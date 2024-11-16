ЦИК Грузии утвердил итоги парламентских выборов

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CentralAsia (CA) - Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, передает телеканал Mtavari. После принятия итогового протокола парламент нового созыва может приступить к работе в течение десяти дней.

Согласно утвержденному протоколу ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов (53,93%), «Коалиция за перемены» — 19 мандатов (11,03%), «Единое национальное движение» — 16 мандатов (10,17%), «Сильная Грузия» — 14 мандатов (8,81%), «За Грузию» — 12 мандатов (7,78%).

Официальному оглашению итогов выборов предшествовала потасовка в ЦИК: оппозиционный член избирательной комиссии Грузии Давид Киртадзе облил черной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили. Киртадзе обвинил главу ЦИКа в фальсификации выборов, назвав его «черным пятном». Заседание было прервано, но вскоре возобновилось.

Возле здания ЦИК также собрались митингующие. На плакатах протестующих написаны лозунги «ЦИК — похититель выборов» и «Я видела фальсификации. Верните мой голос», передает агентство Newsgeorgia. Сторонники оппозиции требуют признания голосования недействительным.

Голосование в Грузии прошло 26 октября. На следующий день оппозиция заявила о фальсификации на выборах и начала акции протеста. В акциях участвовала президент страны Саломе Зурабишвили. Серия новых митингов началась 9 ноября. Тогда оппозиционеры заявили, что демонстрации будут проходить ежедневно в разных местах столицы до тех пор, пока итоги голосования не признают недействительными и не назначат новые выборы.