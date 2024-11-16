Число пострадавших из-за протестов в Абхазии возросло до 14 человек

CentralAsia (CA) - Число пострадавших при столкновениях у комплекса правительственных зданий в центре Сухума увеличилось до 14 человек, передает агентство «Апсныпресс» сообщение Минздрава Абхазии. Все пострадавшие с различными травмами получили необходимую медпомощь как амбулаторно, так и стационарно.

Сегодня, 16 ноября, утром министр здравоохранения страны Эдуард Бутба навестил пострадавших в республиканской больнице. «Пациенты обеспечены необходимыми медикаментами, им оказывается круглосуточная медпомощь. Все медицинские учреждения работают в штатном режиме»,— сказал Бутба.

Массовые протесты в Абхазии прошли накануне, 15 ноября. Их причиной стало инвестиционное соглашение с Россией. Депутаты должны были утвердить документ вчера, но заседание перенесли из-за демонстрации перед зданием парламента. Протестующие протаранили ворота и заняли комплекс правительственных зданий. По мнению оппозиции, документ написан в пользу крупных российских инвесторов и навредит местному бизнесу.

Вечером того же дня был создан координационный совет по выходу из политического кризиса. В ходе переговоров с действующей властью представители совета требовали от президента Абхазии Аслана Бжании уйти в отставку. Глава республики уйти в отставку отказался. По информации его пресс-службы, президент уехал в родное село Тамыш. Сегодня, 16 ноября, совет призвал граждан выйти на новую акцию протеста к зданию парламента в 14:00 по местному времени.