МВД Грузии возбудило дело после из-за обливания главы ЦИК краской

CentralAsia (CA) - В Грузии возбудили уголовное дело после того, как оппозиционер облил председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгия Каландаришвили черной краской, заявили в МВД страны.

«По данному факту проводится расследование, и в ходе него будут проведены все соответствующие следственные действия», — говорится в сообщении.

Расследование проводят на основании ст. 118 Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по такой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Инцидент произошел 16 ноября во время заседания ЦИК, на котором подводили окончательные итоги парламентских выборов. К Каландаришвили подошел представитель оппозиции Давид Киртадзе, назвал его «черным пятном» за то, что тот толкает «страну в сторону России», и выплеснул на него темную жидкость. После этого среди членов комиссии началась потасовка, и заседание пришлось прервать.

Затем итоги голосования все же утвердили. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила в парламенте 89 мандатов из 150, набрав 53,93% голосов.

Сами выборы состоялись 26 октября. Оппозиция еще тогда не признала их предварительные итоги, и в стране начались протесты.