Урожай картофеля в Монголии увеличился на 68.6 тыс.тонн

CentralAsia (MNG) -

По состоянию на октябрь 2024 года в стране собрано 431.3 тыс. тонн зерна, 244.5 тыс. тонн картофеля, 229.5 тыс. тонн овощей, 243.3 тыс. тонн кормовых культур, 55.1 тыс. тонн технических растений. Кроме того, вручную заготовлено 1039.0 тыс. тонн сена и 25.1 тыс. тонн кормов.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года урожай картофеля увеличился на 68.6 тыс. тонн, овощей – на 52.7 тыс. тонн, технических культур – на 7.2 тыс. тонн, кормовых культур – на 2.4 тыс. тонн.

Монголия на 100% обеспечивает себя семенами картофеля, и в настоящее время продолжается общенациональная трехлетняя программа производства семян безвирусных, суперэлитных и элитных сортов.

В год Монголии необходимо 250-500 тысяч клубней картофеля. На сегодняшний день производится до 245 тыс. тонн клубней по всей стране, есть необходимость увеличить производство.

источник: MiddleAsianNews

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