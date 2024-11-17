В Китае студент, заваливший экзамен, устроил резню в кампусе университета. Восемь человек погибли, 17 ранены

CentralAsia (CA) - Восемь человек погибли и 17 получили ранения в результате нападения на кампус университета в городе Исин на востоке Китая, передает CNN со ссылкой на заявление местной полиции.

Нападавшим был 21-летний бывший студент, который недавно провалил экзамен и не получил аттестат об окончании обучения. Его задержали, он признал вину.