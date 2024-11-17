Во дворе резиденции премьера Израиля Нетаньяху упали два осветительных снаряда

- Азия и мир, происшествия
- 11:35, 17 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб полиции и израильской спецслужбы ШАБАК, передает The Times of Israel.
«Около 19:30 зафиксированы два осветительных снаряда, сдетонировавшие вблизи резиденции премьер-министра в Кесарии. Снаряды упали на территорию двора дома... На момент инцидента премьер-министр и члены его семьи не находились в резиденции», – сказано в сообщении.
Правоохранительные органы ведут расследование. Они считают произошедшее «серьезным инцидентом, который знаменует собой опасную эскалацию».
Позже израильская полиция сообщила, что арестовало троих человек.
תיעוד: פצצות התאורה בחצר בית רה"מ בקיסריה | צפו— כאן חדשות (@kann_news) November 16, 2024
אורלי אלקלעי pic.twitter.com/pFdIQyHQNY