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Во дворе резиденции премьера Израиля Нетаньяху упали два осветительных снаряда

CentralAsia (CA) -  Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб полиции и израильской спецслужбы ШАБАК, передает The Times of Israel.

«Около 19:30 зафиксированы два осветительных снаряда, сдетонировавшие вблизи резиденции премьер-министра в Кесарии. Снаряды упали на территорию двора дома... На момент инцидента премьер-министр и члены его семьи не находились в резиденции», – сказано в сообщении.

Правоохранительные органы ведут расследование. Они считают произошедшее «серьезным инцидентом, который знаменует собой опасную эскалацию».

Позже израильская полиция сообщила, что арестовало троих человек.

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