Датчанка Виктория Кьер Тейлвиг стала «Мисс Вселенная — 2024». Фото

Виктория Кьер Тейлвиг

CentralAsia (CA) - Виктория Кьер Тейлвиг из Дании победила в конкурсе «Мисс Вселенная—2024», став первой датчанкой, выигравшей его. 21-летняя профессиональная танцовщица, предпринимательница и начинающий юрист, обошла 126 других участниц и выиграла ежегодный конкурс красоты в Мехико.

Как сообщает CNN, другие участницы аплодировали ей, когда она принимала тиару от действующей обладательницы титула Шейнис Паласиос из Никарагуа.

Первой вице-мисс стала представительница Нигерии Чидимма Адетшина.

Второе место на конкурсе завоевала Мария Фернанда Бельтран из Мексики.

Третье место досталось Сухати Чуангсри из Таиланда, а за ней расположилась Венесуэла, которую представляла Илеана Маркес.

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В этом году впервые за 72-летнюю историю конкурса «Мисс Вселенная» для участия в нем были допущены женщины старше 28 лет. Более двух десятков финалисток были старше, чем было разрешено в предыдущие годы, а Беатрис Нхойя из Мальты стала первой и единственной женщиной в возрасте 40 лет, вышедшей в гранд-финал.

Отмена возрастного ограничения произошла на фоне растущих требований модернизировать конкурс. В преддверии конкурса 2023 года организация «Мисс Вселенная» также отменила давний запрет на участие беременных женщин или матерей, а также женщин, состоящих или состоявших в браке.