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Умер миллиардер и основатель магазинов New Yorker Фридрих Кнапп
Фридрих Кнапп
Фридрих Кнапп

CentralAsia (CA) -  В возрасте 73 лет умер миллиардер и гендиректор сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп. Сообщение о его смерти разослали 23 тыс. сотрудников сети, пишет Braunschweiger Zeitung.

В сообщении для сотрудников компания New Yorker уточнила, что последние месяцы Фридрих Кнапп не участвовал в принятии решений, так как боролся с болезнью. По информации Braunschweiger Zeitung, миллиардер несколько месяцев лечился в Швейцарии, после чего вернулся домой в Германию. За неделю до смерти Кнапп уехал на немецкий остров Зильт в Северном море.

Фридрих Кнапп основал сеть New Yorker в 1971 году вместе Тилмаром Хансеном и Майклом Симсоном. Первый магазин открылся в немецком городе Фленсбург. Сегодня сеть насчитывает более 1,3 тыс. торговых точек в 49 странах. По данным Forbes, состояние Фридриха Кнаппа оценивалось в $4,6 млрд.

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