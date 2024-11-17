В Казахстане при взрыве газа в бывшей мечети погибли три человека, 16 пострадали

CentralAsia (KZ) - В Акмолинской области Казахстана произошел взрыв газа в здании бывшей мечети, в результате погибли двое взрослых и один ребенок, сообщает Tengrinews со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

По данным издания, газовоздушная смесь взорвалась в селе Сабынды Коргалжынского района. В здании, где ранее располагалась сельская мечеть, проводились поминальные обеды.

В ДЧС уточнили, что после взрыва произошло обрушение, пожара при этом не было. В помещении находилось семь газовых баллонов, спасателям удалось вынести шесть из них.

Погибли мужчина и женщина, а также ребенок 2012 года рождения. Еще 16 человек пострадали, их доставили в больницу Астаны.

В настоящий момент спасатели разбирают завалы, на месте работают около 30 человек.

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