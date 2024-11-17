Россия запустила сегодня по Украине 120 ракет и 90 дронов, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Войска РФ утром 17 ноября нанесли массированный удар по территории Украины. Всего, сообщил президент Владимир Зеленский, было выпущено 120 ракет и 90 дронов.

Войска РФ использовали дроны разных типов, в том числе «Шахеды», крылатые и баллистические ракеты, включая «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы», написал Зеленский в телеграм-канале. Украинские силы ПВО, по его данным, уничтожили более 140 воздушных целей.

Зеленский назвал целью атаки энергетическую инфраструктуру по всей Украине: «К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков».

Сообщается, что взрывы были слышны во Львовской, Ровенской области, Донецкой, Волынской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, Запорожье, а также Киеве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российские удары утром 17 ноября «одной из крупнейших воздушных атак» с начала военных действий.