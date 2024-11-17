Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин

CentralAsia (CA) - Владимир Левкин — бывший солист группы «На-На» умер в возрасте 57 лет. О смерти Левкина, пишет РИА Новости, сообщила его супруга Марина.

Левкин был солистом группы «На-На» с момента ее основания в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. После окончания в 1998 году контракта Левкин покинул группу и занялся сольным творчеством.

В начале 2000-х певцу диагностировали рак лимфатической системы. Он прошел несколько курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга.

После наступления ремиссии Левкин продолжил выступать (он, в частности, выходил на сцену на концертах в честь юбилея «На-На» в 2015 году), а также принял участие в нескольких телевизионных проектах.

Левкин в 2010-х годах Левкин занимал пост руководитель комиссии по социальной политике Центрального совета сторонников партии «Единая Россия».

Телеграм-канала Shot пишет, что в октябре 2024 года Левкин появился на одной из кинопремьер. Артист был в темных очках, необходимость которых он объяснял перенесенной операцией.