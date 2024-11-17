Минобороны России отчиталось о массированном ударе по энергообъектам в Украине

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CentralAsia (CA) - Российские военнослужащие утром 17 ноября нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры и производителям военной продукции в Украине, сообщило Минобороны РФ.

Как сказано в сообщении военного ведомства, в 144 районах Украины нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины. Также ударам подверглись склад беспилотников и скопления живой силы и военной техники. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия. «Все спланированные цели поражены»,— говорится в сводке Минобороны.

Утром 17 ноября глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об экстренных отключениях электричества в стране из-за ударов по энергообъектам. Украинские СМИ сообщали об ударах по Киеву, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Ровненской и Киевской областях страны. Владимир Зеленский сообщал, что Россия запустила по Украине 120 ракет и 90 дронов, ПВО сбили более 140 воздушных целей.