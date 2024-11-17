В США зафиксировали первый случай заражения тяжёлым штаммом оспы обезьян

CentralAsia (CA) - В США зафиксировали первый случай заражения тяжёлым штаммом оспы обезьян clade I, сообщает Департамент здравоохранения штата Калифорния.

«Зафиксирован первый случай штамма clade I оспы обезьян в США у человека, недавно прибывшего из Африки. Случай связан с текущей вспышкой штамма clade I в Центральной и Восточной Африке», – говорится в заявлении.

Из сообщении департамента следует, что clade I вызывает более тяжёлое заболевание, чем уже попавший в США clade II. По мнению американского ведомства, текущая вспышка из-за тяжёлого штамма может быть более простой в лечении, чем более ранние.

Оспа обезьян – инфекционное заболевание, которое проявляется, в частности, лихорадкой и общей интоксикацией. Вспышка заболевания за пределами Африки произошла в 2022 году, когда заболели тысячи человек в США, Канаде, государствах Европы и Австралии. Тогда ВОЗ охарактеризовала оспу обезьян как «чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, имеющую международное значение».