Четверо детей погибли при пожаре в Астане

CentralAsia (KZ) - Четверо детей погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в Астане, сообщил департамент по ЧС города.

По данным ДЧС, в доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. Пожар был ликвидирован на площади 500 кв.м.

При пожаре погибли дети в возрасте 2, 3, 9 и 13 лет.

На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, близким погибших оказывают помощь психологи центра медицины катастроф и ДЧС.

В акимате города заявили, что окажут помощь семьям, проживавшим в доме.

«Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь», - говорится в сообщении акимата города.

«Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье. Сотрудники акимата находятся на связи с семьями, оказывается вся необходимая помощь», - отметили в городской администрации.

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