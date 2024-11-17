Байден и Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС в Перу

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полям саммита АТЭС в Перу, чтобы подвести итог отношений двух стран за четыре года президентского срока Байдена, сообщает «Би-би-си».

Китайский лидер заявил, что Пекин готов работать с новой американской администрацией Дональда Трампа, который скоро сменит Байдена — несмотря на то, что избранный президент уже анонсировал новую торговую войну с Китаем и выбрал главой своей дипломатии явного «ястреба».

Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает на «плавный транзит» в контактах с Вашингтоном после того, как президентом США снова станет Дональд Трамп. Об этом китайский лидер заявил на встрече с действующим президентом Джо Байденом, до конца полномочий которого осталось два месяца.

Главы двух стран встретились на полях саммита АТЭС в Перу. Это их третья личная встреча за время президентского срока Байдена и последняя настолько продолжительная (разговор шел около двух часов) для действующего американского президента.

Оба лидера использовали ее для подведения итогов отношений двух стран за эти годы в самых разных сферах: от роли искусственного интеллекта в ядерной сфере до борьбы с наркотрафиком и помощи российскому ОПК в Украине.

По словам Си Цзиньпиня, целью Китая на следующие четыре года остаются «стабильные и здоровые отношения Китая и США», которые при Байдене «переживали взлеты и падения». На что Байден ответил, что он «гордится прогрессом, который мы достигли за это время».

«Если две страны будут относиться друг к другу как к партнеру и другу, искать точки соприкосновения, наши отношения достигнут значительного прогресса, — цитирует агентство Reuters заявление Си Цзиньпина на встрече с Байденом. — Но если мы будем воспринимать друг друга как соперников или противников, вести жестокую конкурентную борьбу и стремиться навредить друг другу, мы испортим отношения или даже отбросим их назад».

Одной из тем встречи двух лидеров в Перу стала российские военные действия. Байден, согласно официальному релизу Белого дома, выразил озабоченность тем, что Китай продолжает поддерживать российский ОПК. В ответ Си Цзиньпин напомнил, что Пекин является сторонником мирного урегулирования конфликта России и Украины и выступает проводником «челночной дипломатии».