Президент Абхазии назвал протесты в Сухуме попыткой госпереворота

CentralAsia (CA) - Президент Абхазии Аслан Бжания назвал акции протеста 15 ноября в Сухуме попыткой госпереворота, передает «Апсныпресс».

«Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Еще не поздно все отыграть назад», — сказал он.

Политик заявил, что остается на посту президента.

Бжания назвал выходом из сложившейся ситуации внеочередные выборы, которые «покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии». «Ничего непоправимого еще не произошло. Надо остановиться, взять паузу, хорошенечко подумать. Выход из этой ситуации понятен. Речь идет о том, что мы можем потерять нашу государственность», — добавил он.

15 ноября протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки Бжании. В ходе столкновений с полицией пострадали как минимум восемь человек. В администрации Бжании объявили о подготовке отзыва законопроекта о ратификации соглашения с Россией «для стабилизации обстановки». Сам он пообещал выполнить просьбу митингующих, после того как объекты органов власти будут освобождены, но заявил о намерении принять участие в досрочных выборах. Протестующие удерживают здания до сих пор, переговоры продолжаются.

На время организации и проведения выборов власти предложили исполнять обязанности главы Абхазии вице-президенту Бадре Гунбе. Однако оппозиция отвергла эту инициативу, так как он является «членом команды Бжании», и выдвинула в качестве кандидата спикера парламента Лашу Ашубу либо компромиссную фигуру, которая устроила бы обе стороны.

Россия и Абхазия подписали соглашение в конце октября. Оно дает право российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Для вступления документа в силу требуется его ратификация в абхазском парламенте. Однако на этом фоне вспыхнули протесты. Оппозиция заявила, что соглашение дает большие преференции российскому бизнесу.