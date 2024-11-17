Пожар с гибелью детей в Астане: Полиция возбудила уголовное дело

CentralAsia (KZ) - В ДЧС Астаны возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме, где погибли четверо детей, сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту пожара, произошедшего в частном двухэтажном жилом доме, в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отдел дознания ДЧС возбудил уголовное дело по статье 292, часть 3, УК РК. Результаты расследования будут известны после завершения проверки», – говорится в сообщении.

Четверо детей погибли из-за пожара в частном доме в Астане сегодня утром. Крыша двухэтажного частного дома загорелась и частично обрушилась. Погибшим детям было 13, 9, три и два года.

В доме проживали две семьи. Акимат города пообещал оказать им всю необходимую помощь.

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