Монголы подарили 15 мотоциклов рейнджерам Бутана

CentralAsia (MNG) -

Монгольский экологический центр (МЭЦ), неправительственная организация из Монголии, передал 13 ноября в дар Департаменту лесных и парковых служб (DoFPS) 15 мотоциклов в рамках своей продолжающейся инициативы Rally for Rangers.

Это второй этап поддержки МЭЦ бутанских рейнджеров после аналогичной передачи в дар 15 мотоциклов в 2022 году.

Исполнительный директор МЭЦ Бадрал Ёндон рассказал, что идея этой инициативы родилась во время посещения национальных парков Монголии, где он встретил рейнджера, у которого сломался мотоцикл. Рейнджер использовал свой личный велосипед из-за отсутствия государственного финансирования для обеспечения надлежащего оборудования. Вдохновленные этим, он и его команда решили собрать средства и пожертвовать мотоциклы национальным паркам Монголии.

«То, что начиналось как небольшая идея помочь одному рейнджеру, быстро переросло в более масштабную инициативу», — сказал Бадрал Ёндон. «Мы собрали средства и в конечном итоге пожертвовали 15 мотоциклов 15 рейнджерам. Оттуда мы расширили наши усилия на другие страны — Аргентину, Непал, Перу, Бутан и Намибию — потому что мы поняли, что рейнджеры повсюду сталкиваются с похожими проблемами».

В Бутане последнее пожертвование МЭЦ стало возможным благодаря поддержке 15 индивидуальных доноров, каждый из которых внес вклад в покупку мотоцикла. Перед официальной передачей DoFPS доноры имели уникальную возможность совершить поездку по Бутану на мотоциклах, посетив национальные парки, которые получили пожертвования в 2022 году.

Один из спонсоров, Стив Зушин, заядлый любитель активного отдыха и энтузиаст мотоциклов, сказал: «Идея использования мотоциклов для сохранения окружающей среды нашла во мне отклик. Бутан всегда занимал особое место в моем сердце, и это был отличный способ поддержать стремление страны к сохранению своих природных ресурсов».

Стив Зушин, вернувшийся в Бутан в этом году, был тронут тем, какое влияние мотоциклы оказали на работу рейнджеров. «Услышать, как это повлияло на их работу и как мотоциклы помогают им лучше справляться со своей работой, было ошеломляюще», — сказал он.

Рейнджер DoFPS Нидуп Гьелтшен сказал, что подаренные мотоциклы значительно повысили эффективность лесных патрулей, особенно в отдаленных районах страны. «Департамент распределил мотоциклы по районам в зависимости от ландшафта. Это районы, где джунгли густые, есть дороги, по которым нельзя передвигаться на автомобиле, и места, где такие мотоциклы необходимы для передвижения», — сказал он.

Он сказал, что распределение очень помогло рейнджерам служить людям, а также защищать местную дикую природу от браконьерства или другой незаконной деятельности, особенно в местах, где не могут проехать транспортные средства. «Это критически важно помогает рейнджерам защищать парки и леса страны. Влияние этой поддержки невозможно переоценить».

В ходе специальной церемонии передачи каждый мотоцикл был передан лесничему одним из дарителей. Инициатива Rally for Rangers организована в партнерстве с Langur Ecotravels, местной компанией экотуризма.

Пусть работа защитников природы, призванная расширить охрану специально охраняемых природных территорий, источников пресной воды и экологически уязвимых территорий и передать их следующему поколению, будет беспрепятственной.

источник: MiddleAsianNews

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