Министр Энх-Амгалан встретился с представителями гонконгской компании по управлению активами «LAZARD»

CentralAsia (MNG) - Министр труда и социальной защиты Энх-Амгалан Лувсанцэрэн в принял участие в конференции высокого уровня под названием «Глобальный саммит по вопросам пенсионного обеспечения, социальной защиты и суверенных фондов благосостояния», которая прошла в Гонконге, специальном административном районе Китая.

В ходе конференции министр встретился с Шэн Таном, директором по операциям в гонконгской компании по управлению активами «LAZARD».

Компания является крупной организацией, работающей в 18 странах мира.

Обсуждения были сосредоточены на возможном сотрудничестве и технической поддержке в отношении управления активами Национального фонда благосостояния и Сберегательного фонда.

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