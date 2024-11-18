В 2025 году международный ралли «Шелковый путь» пройдет через Монголию

CentralAsia (MNG) - Организаторы международного ралли «Шелковый путь» объявили маршрут соревнований в 2025 году. Торжественная церемония старта ралли-марафона состоится 12 июля в Иркутске, откуда после пролога соревнования караван участников отправится к Байкалу — на его побережье раскинется первый бивуак ралли. Далее спортсмены побывают в столице Бурятии, пересекут границу Монголии и посетят Улан-Батор, а затем отправятся дальше на запад — в сторону Горного Алтая. Церемония финиша пройдет 22 июля в Горно-Алтайске.

Участников экипажей ждут совершенно разные по характеру трассы. В Восточной Сибири гонщикам будут предложены сложные извилистые дороги, далее их сменят равнинно-горные пейзажи Монголии, затем караван участников доберется до главного испытания — песков пустыни Гоби. Заключительный спецучасток гонки проведет пилотов и штурманов дорогами Горного Алтая с частой сменой темпа.

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