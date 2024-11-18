Доходы от экспорта достигли $13,2 млрд, а торговый баланс был прибыльным — Нацстатком

CentralAsia (MNG) - Нацстатком представил социально-экономическую статистику за октябрь текущего года.

Согласно отчету комитета, за первые 10 месяцев текущего года Монголия торговала со 156 странами, а общий внешнеторговый оборот достиг 22,8 миллиарда долларов США.

Из них экспорт достиг 13,2 миллиарда долларов США, импорт — 9,6 миллиарда долларов США, а баланс показал прибыль в размере 3,6 миллиарда долларов США.

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