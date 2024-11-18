Байден разрешил Украине бить ракетами ATACMS по территории России, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден дал разрешение Украине использовать имеющиеся в ее распоряжении дальнобойные ракеты ATACMS для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области России, пишет The New York Times со ссылкой на правительственные источники.

Дать разрешение на использование ATACMS, которое издание называет «серьезным изменением в политике США», было решено в ответ на размещение в Курской области северокорейских военных, утверждают источники.

По словам собеседников издания, разрешение ВСУ наносить удары ATACMS по российской территории должно послать Северной Корее сигнал, что ее военные в Курской области находятся в уязвимом положении, и КНДР не следует отправлять больше войск на помощь России.

На то, что такая смена политики США в отношении использования ATACMS коренным образом изменит ход военных действий, источники The New York Times не рассчитывают.

Мнения советников Байдена по поводу использования ATACMS для ударов по территории России разделились, отмечают источники издания. Они также указали, что хотя пока речь идет о применении ракет только для ударов по целям в Курской области, в дальнейшем Байден может разрешить Украине использовать это оружие и в других местах.

Источники Reuters подтвердили, что Байден разрешил ВСУ использовать ATACMS для ударов по территории России. Украинские военные, по данным агентства, намерены применить эти ракеты уже в ближайшие дни.

Отменит ли Дональд Трамп это решение Байдена, когда займет пост президента, пока неизвестно, отмечает агентство.

Как пишет Le Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России. Официального подтверждения этой информации, однако, пока нет.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — это тактические баллистические ракеты, которые запускаются, в частности, с установок HIMARS. Разные их модификации имеют разную дальность, максимальная — около 190 миль, то есть около 305 км.