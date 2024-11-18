Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) - Председатель КНДР Ким Чен Ын во время обращения к военным заявил о необходимости подготовки к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«[Ким Чен Ын] выдвинул перед нашими вооруженными силами различных инстанций боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из велений революции и сложившейся ситуации.», — говорится в сообщении.

Это связано с угрозой, в частности, со стороны США и Южной Кореи, которые, по словам Ким Чен Ына, «создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове».

Северокорейский лидер заявил, что США и Запад усиливают напряжение и в других точках мира. В частности, они ведут «войну против России», используя Украину в качестве «ударной силы», утверждает Ким Чен Ын. Этот конфликт Пхеньян должен рассматривать как «войну, направленную на увеличение практического опыта войны и расширение масштабов военного вмешательства на весь мир», сказал он.

Власти США сообщали ранее, что на восток России прибыли более 10 тыс. северокорейских солдат, большинство из которых затем были переброшены в Курскую область. Москва и Пхеньян официально не подтверждали данные о переброске войск.