В Подмосковье сбили два летевших на Москву беспилотника, - мэр Собянин

- Азия и мир, происшествия
- 10:28, 18 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 18 ноября дважды отразили атаки украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 3:54 Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Раменском городском округе. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.
В 4:35 мэр Москвы рассказал, что еще один БПЛА сбили в Павлово-Посадском городском округе. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия.
До этого о попытке ударных беспилотников атаковать Москву сообщалось утром 10 ноября. Тогда Минобороны России проинформировало, что с 7:00 до 10:00 мск средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников, из них 34 БПЛА сбили над Московской областью.