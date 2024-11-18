Зеленский прокомментировал информацию New York Times о разрешении Байдена на дальнобойные удары по России

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию New York Times о разрешении президента США Джо Байдена на удары западными ракетами дальнего поражения по российской территории.

Получения такого разрешения Зеленский прямо не подтвердил.

«План усиления Украины — это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — сказал Зеленский в ежевечернем обращении.

Ранее New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России, а агентство Reuters написало, что Украина планирует нанести удары по территории России с помощью американских дальнобойных ракет уже в ближайшие дни. Le Figaro написало, что Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.