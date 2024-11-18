11-летний Андрия Путкарадзе из Грузии выиграл «Детское Евровидение – 2024»

Андрия Путкарадзе

CentralAsia (CA) - Грузия в четвертый, рекордный раз стала победителем детского Евровидения. В Мадриде знаменитый песенный конкурс выиграл 11-летний Андрия Путкарадзе, выступивший с композицией «To My Mom», пишет Еuronews.

Грузия получила максимальные 12 баллов от Италии, Эстонии, Албании, Армении, Кипра, Испании, Нидерландов, Сан-Марино, Украины, Португалии, Исландии и Мальты.

Всего на конкурсе выступали 17 участников. Путкарадзе в итоге получил 239 баллов. Второе место заняла Португалия, набравшая 213 баллов, третье – Украина (203 балла).

Андрия родился в Батуми. Он начал петь в возрасте двух лет, позже стал участником вокального ансамбля «Дети моря», а затем начал обучаться фортепиано в музыкальной школе имени Закарии Палиашвили.

Ранее юные певцы из Грузии побеждали в детском Евровидении в 2008, 2011, и 2016 годах.