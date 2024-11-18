Индия объявила об успешном испытании своей первой гиперзвуковой ракеты

CentralAsia (CA) - Индия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела испытания ракеты вечером 16 ноября у побережья штата Одиша, говорится в распространенном правительством Индии сообщении, которое цитирует Bloomberg.

Заявленная властями Индии дальность ракеты — 1500 километров.

Министр обороны Раджнатх Сингх назвал успешные испытания «важным этапом» в укреплении обороноспособности страны.

«Это исторический момент, и это значительное достижение привело нашу страну в группу избранных государств, обладающих такими важными и передовыми военными технологиями», — написал глава Минобороны Индии в соцсети X, опубликовав фото запуска ракеты.

Разработки в этой области, пишет Bloomberg, помимо Индии, ведут Австралия, Франция, Германия, а также Северная Корея.