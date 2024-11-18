За ночь над пятью российскими регионами сбили 59 БПЛА, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили 45 БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, еще шесть беспилотников уничтожили над Курской областью, по три — над Белгородской и Тульской областями, два — над территорией Подмосковья.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших или разрушений в результате атаки нет. Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения атаки первого из двух БПЛА, который был сбит в Раменском городском округе, говорил об отсутствии пострадавших. Власти других регионов атаки пока никак не комментировали.