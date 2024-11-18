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КНДР отправила в Южную Корею около 40 воздушных шаров с мусором

CentralAsia (CA) -  Утром 18 ноября Северная Корея запустила около 40 воздушных шаров с мусором после трехнедельного перерыва, сообщает Yonhap со ссылкой на на Объединенный комитет начальников штабов.

Около половины из мусорных шаров упали в районе Сеула и центральной провинции Кёнгидо.

В сообщении также говорится, что упавшие предметы представляли собой листовки с критикой Южной Кореи и не содержали опасных предметов.

В Сеуле заявили, что Северная Корея перешла черту в запуске шаров с мусором.

«Действия КНДР переходят черту. Мы еще раз строго предупреждаем, что вся ответственность за то, что случится после, лежит на Северной Корее. Не испытывайте больше терпение наших военных», — говорится в заявлении

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