КНДР отправила в Южную Корею около 40 воздушных шаров с мусором
- Азия и мир, общество
- 16:33, 18 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Утром 18 ноября Северная Корея запустила около 40 воздушных шаров с мусором после трехнедельного перерыва, сообщает Yonhap со ссылкой на на Объединенный комитет начальников штабов.
Около половины из мусорных шаров упали в районе Сеула и центральной провинции Кёнгидо.
В сообщении также говорится, что упавшие предметы представляли собой листовки с критикой Южной Кореи и не содержали опасных предметов.
В Сеуле заявили, что Северная Корея перешла черту в запуске шаров с мусором.
«Действия КНДР переходят черту. Мы еще раз строго предупреждаем, что вся ответственность за то, что случится после, лежит на Северной Корее. Не испытывайте больше терпение наших военных», — говорится в заявлении
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