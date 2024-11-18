«Это качественно новый виток напряженности». Кремль — о разрешении Байдена наносить удары по России ракетами ATACMS

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Разрешение ВСУ наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России знаменует новый виток напряженности в конфликте. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — заявил он на брифинге для прессы.

При этом Песков отметил, что Кремль пока располагает лишь информацией из западных СМИ. «Но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать «масло в огонь» и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта», — сказал представитель Кремля.

Пескова также спросили, ожидается ли обращение российского президента и какие приказы тот отдал в связи с появлением сообщений. Позиция президента по ударам вглубь России была четко и недвусмысленно сформулирована в Санкт-Петербурге, отметил Песков и предложил вновь обратиться к тем словам главы государства. Путин тогда заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по стране «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Накануне, 17 ноября, американские и европейские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов по территории России. По данным The New York Times, предполагается, что ВСУ смогут использовать эти ракеты только против войск РФ и КНДР в Курской области.