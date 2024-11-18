Мирзиёев заявил о необходимости возрождения оппозиции в парламенте Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики нового созыва заявил, что в парламенте необходимо возродить оппозицию. Слова главы государства приводит его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В этой связи президент предложил увеличить число гарантированных оппозиции прав с трех до шести, а также отдать представителям таких партий одну должность председателя комитета нижней палаты и два места заместителей в парламентских комитетах.

Мирзиёев отметил, что, если здоровая конкуренция и борьба противоположных мнений перейдут с выборов в стены Законодательной палаты, то это непременно послужит разработке законов в интересах народа.

«На прошедших выборах программы и идеи политических партий отличались друг от друга, была отчетливо видна борьба разных политических идеологий», — добавил руководитель республики.

По словам Мирзиёева, в новую эпоху парламент должен стать настоящим народным домом, а его нижняя палата — генератором идей, полем здоровой конкуренции, дебатов и дискуссий.

Президент также обозначил приоритетные сферы для будущих законопроектов:

усиление системы обязательного медицинского страхования;

поддержка инвесторов, которые планируют построить школу или детский сад;

создание правовых основ для финтеха, стартапов и франчайзинга;

регулирование искусственного интеллекта;

внедрение рыночных механизмов в сфере энергетики.

Глава государства подчеркнул, что нижняя палата парламента по сравнению с прошлым созывом обновилась на 60%, 63 депутата переизбрались, 87 — новые. 11 из них — люди моложе 35 лет. При этом 38% депутатов — женщины, что является самым высоким показателем в странах Центральной Азии. Также впервые в истории мандат получил гражданин с инвалидностью.

На заседании был утвержден спикер Законодательной палаты. Этот пост сохранил Нуриддин Исмаилов, который работает в качестве председателя с 2015 года. Согласно изменениям в регламент, вместо семи заместителей спикера избираются лишь два. Ими стали представители Либерально-демократической партии Мавлуда Ходжаева и Рахимжон Хакимов. Отмечается, что на период полномочий вице-спикеры прекращают членство в политических объединениях и не могут входить в состав своей фракции в парламенте.

На прошлой неделе был сформирован состав сената — верхней палаты Олий Мажлиса Узбекистана. Так как от каждого региона теперь избираются не по шесть человек, а по четыре, общее количество сенаторов сократилось со 100 до 65.

Помимо политиков, представленных регионами, еще девятерых назначил президент. Причем шесть из них уже работали в сенате предыдущего созыва, включая самого молодого сенатора — 30-летнего Алишера Саъдуллаева.

В целом, по данным Центризбиркома республики, 56,6% членов верхней палаты парламента — граждане старше 60 лет, 41,6% — от 40 до 60 лет. Традиционно в сенат вошли председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана (суверенная республика в составе Узбекистана), хокимы (главы администраций) регионов и города Ташкента.