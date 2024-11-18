На неделе в Узбекистане ожидаются дожди

- Узбекистан, погода
- 17:55, 18 ноября 2024
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CentralAsia (UZ) - В понедельник днём по территории Узбекистана будет наблюдаться довольно тёплая для второй половины ноября погода с температурой воздуха +15…+20 градусов, сообщает Узгидромет. По большей части страны сохранится сухая погода.
Во вторник 19 ноября дожди пройдут в большинстве регионов страны, за исключением северо-западных и восточных районов, а также крайнего юга.
В среду 20 ноября дожди ожидаются лишь по областям Ферганской долины. Температура ночью составит +3…+8 градусов, днём — +13…+18 градусов.
В четверг и пятницу в отдельных районах возможен дождь. Температура воздуха существенно не изменится.
Местами по страны возможен туман. Ветер — от слабого до умеренного, 21−22 ноября по северу и пустынной зоне с усилением до 13−18 м/с.
По предгорным и горным районам 18−22 ноября временами осадки (дождь, снег), 19−20 ноября местами возможны сильные.
В Ташкенте 19 ноября временами ожидается дождь. 20−21 ноября возможен небольшой дождь, 22 ноября — без осадков.
Преобладающая температура ночью будет в пределах +5…+8 градусов, днём — +13…+18 градусов. Ветер восточный 5−10 м/с.