На неделе в Узбекистане ожидаются дожди

CentralAsia (UZ) - В понедельник днём по территории Узбекистана будет наблюдаться довольно тёплая для второй половины ноября погода с температурой воздуха +15…+20 градусов, сообщает Узгидромет. По большей части страны сохранится сухая погода.

Во вторник 19 ноября дожди пройдут в большинстве регионов страны, за исключением северо-западных и восточных районов, а также крайнего юга.

В среду 20 ноября дожди ожидаются лишь по областям Ферганской долины. Температура ночью составит +3…+8 градусов, днём — +13…+18 градусов.

В четверг и пятницу в отдельных районах возможен дождь. Температура воздуха существенно не изменится.

Местами по страны возможен туман. Ветер — от слабого до умеренного, 21−22 ноября по северу и пустынной зоне с усилением до 13−18 м/с.

По предгорным и горным районам 18−22 ноября временами осадки (дождь, снег), 19−20 ноября местами возможны сильные.

В Ташкенте 19 ноября временами ожидается дождь. 20−21 ноября возможен небольшой дождь, 22 ноября — без осадков.

Преобладающая температура ночью будет в пределах +5…+8 градусов, днём — +13…+18 градусов. Ветер восточный 5−10 м/с.