Наиля Велиханлы Мамедали: «Уважаемый господин президент, добро пожаловать на Родину!»

CentralAsia (MNG) -

Директор Национального исторического музея Азербайджана Наиля Велиханлы пригласила президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетить музей.

В рамках визита в Азербайджан для участия в конференции COP29 (Конференция сторон) президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетил Национальный исторический музей Азербайджана. Академик Наиля Велиханлы выразила глубокую признательность за визит и подчеркнула важность укрепления культурно-исторических связей между Азербайджаном и Монголией.

Во время экскурсии президент Монголии ознакомился с экспонатами, отражающими богатую историю и культурное наследие Азербайджана. Особый интерес у гостя вызвали монгольский халат и редкие образцы монет, представленные в новой экспозиции, демонстрирующей исторические связи между двумя странами.

В музее состоялась тёплая беседа, посвящённая исторической взаимосвязи Азербайджана и Монголии.

Генеральный директор музея Наиля Велиханлы, обращаясь к президенту Монголии, отметила:

«Уважаемый господин Президент, добро пожаловать на родину», имея в виду Хулагу-хана, внука Чингисхана, который основал государство Ильханидов на территории Азербайджана.

На это президент Монголии с улыбкой ответил:

«Наши предки вас беспокоили?»

После этого в беседе между советниками главы Монголии прозвучала реплика:

«Если бы мы до сих пор управляли этими землями, мир называл бы нас Великими монголами».

Позже в музее состоялась встреча на тему «Мы – братские страны», где обсуждались культурные и исторические параллели между двумя народами.

Одним из ярких свидетельств монголо-азербайджанской истории является указ Ильхана Өлзийта, выгравированный на стене Эль-мечети, что подчёркивает уважение к монгольскому хану и связь с нынешним процветанием Азербайджана.

11 ноября президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Во время экскурсии президент Монголии ознакомился с экспонатами, отражающими богатую историю и культурное наследие Азербайджана. Особый интерес у гостя вызвали монгольский халат и редкие образцы монет, представленные в новой экспозиции, демонстрирующей исторические связи между двумя странами.

В музее состоялась тёплая беседа, посвящённая исторической взаимосвязи Азербайджана и Монголии.

Генеральный директор музея Наиля Велиханлы, обращаясь к президенту Монголии, отметила:

«Уважаемый господин Президент, добро пожаловать на родину», имея в виду Хулагу-хана, внука Чингисхана, который основал государство Ильханидов на территории Азербайджана.

На это президент Монголии с улыбкой ответил:

«Наши предки вас беспокоили?»

После этого в беседе между советниками главы Монголии прозвучала реплика:

«Если бы мы до сих пор управляли этими землями, мир называл бы нас Великими монголами».

Позже в музее состоялась встреча на тему «Мы – братские страны», где обсуждались культурные и исторические параллели между двумя народами.

Одним из ярких свидетельств монголо-азербайджанской истории является указ Ильхана Өлзийта, выгравированный на стене Эль-мечети, что подчёркивает уважение к монгольскому хану и связь с нынешним процветанием Азербайджана.

11 ноября президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества.

источник: MiddleAsianNews

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