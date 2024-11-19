Вьетнам и Монголия работают над укреплением отношений — VLLF

CentralAsia (MNG) -

Вьетнамские власти уделяют особое внимание отношениям Монголии со своей страной, о чем свидетельствует статья журнала Vietnam Law and Legal Forum Вьетнамского информационного агентства. Вьетнамское информационное агентство (ВИА или Thông tấn xã Việt Nam) — национальное информационное агентство, находящееся в непосредственном подчинении правительства Вьетнама, и официальный печатный орган Социалистической Республики Вьетнам.

С момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Монголией 17 ноября 1954 года традиционная дружба между двумя странами постоянно укрепляется и растет.

Монголия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом, а Вьетнам был первой страной в Юго-Восточной Азии, с которой Монголия установила дипломатические отношения.

Всего через год после установления дипломатических отношений президент Хо Ши Мин совершил свой первый визит в Монголию в июле 1955 года в рамках своей первой зарубежной поездки после восстановления мира в Северном Вьетнаме.

Визит президента Хо Ши Мина и последующий визит во Вьетнам Цэдэнбала Юмжаа, первого секретаря Центрального Комитета Монгольской народно-революционной партии и председателя Совета министров, в сентябре 1959 года имели огромное значение для двух народов, заложив основу их традиционной дружбы.

На пути национального строительства и развития две страны тесно сотрудничали во многих областях, оказывая друг другу искреннюю и бескорыстную поддержку.

Высокопоставленные лидеры двух стран регулярно совершают взаимные визиты, способствуя укреплению политического доверия и укреплению двусторонних связей.

Вьетнам и Монголия также сохранили механизм политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, созданный в 2002 году, а также межправительственный комитет по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

Они тесно сотрудничали и поддерживали друг друга на региональных и многосторонних форумах, включая Организацию Объединенных Наций, Всемирную торговую организацию (ВТО), Азиатско-европейское совещание (АСЕМ), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Региональный форум АСЕАН (АРФ) и другие региональные организации. Эти отношения основаны на их общих интересах мира, развития и стабильности.

2024 год знаменует собой важную веху в отношениях с государственным визитом в Монголию Генерального секретаря партии и президента То Лама (ныне Генеральный секретарь партии То Лам) 30 сентября и 1 октября. Этот визит, совпавший с 70-й годовщиной дипломатических отношений, открыл новую главу в традиционной дружбе.

В ходе этого визита высокопоставленные лидеры двух стран договорились повысить уровень двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего партнерства и продолжить расширение сотрудничества.

В ходе этого визита лидеры стали свидетелями подписания семи соглашений о сотрудничестве между различными министерствами, ведомствами и местными органами власти.

Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество достигло прогресса: двусторонний товарооборот увеличился до 132 миллионов долларов США в 2023 году с всего лишь 41,4 миллиона долларов США в 2017 году и 85 миллионов долларов США в 2022 году. За первые семь месяцев 2024 года он достиг 65,5 миллиона долларов США. Обе страны намерены увеличить объем двусторонней торговли до 200 миллионов долларов США в ближайшем будущем.

По мнению экспертов, отношения развиваются, и у сторон остается достаточно возможностей для расширения сотрудничества, особенно в экономике, торговле и сельском хозяйстве. В экономической сфере им следует сосредоточиться на таких сильных областях, как горнодобывающая промышленность, производство стали, а также импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции, переработанных пищевых продуктов и продуктов животноводства.

Сельское хозяйство также является перспективной сферой для сотрудничества, говорят эксперты, предполагая, что две страны будут обмениваться технологиями, опытом и продукцией в этой области.

Стороны подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании (МОВ) для создания правовой основы для сотрудничества, включая МОВ по экономическому и торговому сотрудничеству в 2021 году, одно по сельскохозяйственному сотрудничеству в 2022 году и еще одно по устойчивому сотрудничеству в торговле рисом в 2023 году.

В частности, во время визита президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха во Вьетнам в прошлом году две страны подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и обычных паспортов, что облегчит поездки и торговлю между народами двух стран.

Также наблюдаются успехи в сотрудничестве в области культуры, туризма, образования и обмена между людьми.

источник: MiddleAsianNews

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