Инструкторы Лесной службы США провели совместный семинар в Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

«Рабочая группа по разработке стратегических документов и технической подготовке» Главного управления ппо чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС) организовала совместную встречу с инструкторами Лесной службы США (Forest Service USA).

На встрече обсуждались вопросы разработки планов работы на 2025–2026 годы, обмена опытом и идеями для повышения профессиональных навыков участников.

Сотрудничество между ГУЧС и Лесной службой США при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) привело к появлению нескольких учебных программ, в том числе:

2019: Обучение по теме «Управление чрезвычайными ситуациями»

2022: Виртуальное обучение по теме «Управление и организация центров управления чрезвычайными ситуациями»

2023-2024: Программы обучения инструкторов по системе управления инцидентами (ICS).

Эти инициативы продолжают укреплять системы управления чрезвычайными ситуациями и готовности Монголии.

Главное управление ппо чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС) в сотрудничестве с Лесной службой США организовало программу обучения по «Системе управления инцидентами (ICS)» для сертификации инструкторов-тренеров. Участникам, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты.

Обучение охватывало структуру системы управления инцидентами, оценку инцидентов, целевое управление, управление ресурсами и планирование реагирования на стихийные бедствия. Участники получили теоретические и практические знания по этим темам, улучшив свои навыки для эффективной работы в рамках ICS.

Кроме того, практические групповые упражнения были направлены на решение распространенных в Монголии бедствий, таких как лесные пожары, наводнения и аварии, связанные с водой. Эти упражнения давали возможность обмениваться опытом и совершенствовать методы совместного реагирования.

С 2023 года ГУЧС и Лесная служба США проводят программы обучения инструкторов ICS с целью наращивания потенциала среди спасателей.

Управление национальными лесами осуществляет Лесная служба США (Forest Service USA), которая на правах департамента входит в состав министерства сельского хозяйства США (US Department of Agriculture), состоящее из 18 отделов (офисов) и 17 учреждений (служб, департаментов). Основными задачами Лесной службы являются поддержание здоровья, разнообразия и продуктивности национальных лесов и лугов с целью удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений.

Среди учреждений министерства сельского хозяйства США находится и Служба охраны природных ресурсов, главная задача которой состоит как в обеспечении охраны природных ресурсов со стороны государства, так и в поддержке инициатив и усилий населения по сохранению и улучшению природных ресурсов и окружающей среды.

Управление национальными лесами (National Forest) с целью многостороннего использования разных ресурсов, находящихся на лесной территории, должно учитывать общественные интересы и заботиться об максимальном восстановлении совокупности этих ресурсов. Лесная служба должна взаимодействовать с органами местного самоуправления и частными собственниками земель. Законодательно определены цели подобного взаимодействия: совершенствование методов управления лесным хозяйством в штатах, округах и в местах произрастания леса. В сфере управления национальными лесами получила широкое распространение практика совместных согласованных действий министерства и органов местного самоуправления.

Национальные леса, находящиеся в государственном владении, управляются Федеральной лесной службой США, в ведении которой находится большая часть этих лесов (до 60%), остальная часть лесов управляется Бюро земельного менеджмента (Beurea of Land Management), Национальной парковой службой (National Park Service), Службой рыбы и дичи (Fish and Wildlive Service) и Департаментом обороны (Department of Defence).

Прочие (не федеральные) общественные леса управляются лесными агентствами штатов, графств и муниципалитетов.

источник: MiddleAsianNews

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