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Монголия и Корея стремятся к более тесному сотрудничеству в области чистой энергии и здравоохранения
Чо Нам Джун
Чо Нам Джун

CentralAsia (MNG) -  

Монголия и Корея предприняли значительные шаги по углублению своего партнерства на третьем Корейско-монгольском форуме по стратегии будущего, который состоялся в пятницу в Пусане. Эксперты поделились идеями и проблемами сотрудничества в областях энергетики и здравоохранения.

Энергетика: использование огромного потенциала Монголии

Первая сессия была посвящена энергетическому сотрудничеству, ключевой области, где две страны могут дополнять друг друга. Монголия, обладающая огромными запасами угля и критически важными минералами, такими как литий и кобальт, стремится модернизировать свой энергетический сектор и сократить выбросы парниковых газов, в то время как Корея, зависящая от импорта энергии на 94 процента своих потребностей, стремится обеспечить устойчивые ресурсы.

Энхтувшин Ганбаатар
Энхтувшин Ганбаатар

«Монголия поставила перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 22,7 процента в рамках своей долгосрочной политики развития на период до 2050 года», — сказал Энхтувшин Ганбаатар, старший специалист Министерства энергетики Монголии. Он изложил планы по расширению возобновляемой энергетики, решению проблемы нехватки электроэнергии и развитию экологического туризма на основе чистой энергии. Однако он признал, что такие проблемы, как пробелы в инфраструктуре и задержки финансирования, остаются значительными препятствиями.

Пак Чан Кук
Пак Чан Кук

Корейский эксперт по энергетике Пак Чан Кук из Корейского института экономики энергетики отметил, что в настоящее время в энергобалансе Монголии преобладает уголь, на долю которого приходится 86 процентов производства электроэнергии.

«Поскольку спрос на электроэнергию в Монголии быстро растет, существует острая необходимость диверсификации в сторону возобновляемых источников энергии», — сказал он. Он подчеркнул возможность сотрудничества Кореи и Монголии, при этом Монголия будет поставлять сырье для возобновляемых технологий, таких как батареи, а Корея — вкладывать передовые технологии и инвестиции.

Монгольский исследователь в области энергетики Лхагвадэмбэрэл Батцэнгэл добавил, что большая часть энергии в Монголии тратится впустую из-за устаревших систем. «Повышение эффективности и интеграция возобновляемой энергии потребуют значительных инноваций», — сказал он, обрисовав в общих чертах исследование Монголией водорода как долгосрочного решения в области чистой энергии.

Здравоохранение: от диагностики до разработки лекарств

Вторая основная сессия сместила акцент на здравоохранение, уделив особое внимание ликвидации гепатита — серьезной проблемы общественного здравоохранения как в Корее, так и в Монголии. Доктор Чо Нам-Джун, ведущий материаловед и эксперт по инфекционным заболеваниям из Наньянского технологического университета в Сингапуре, представил свою новаторскую работу по борьбе с гепатитом B и D — вирусами, которые вносят значительный вклад в развитие рака печени во всем мире.

Чо подчеркнул распространенность гепатита в Монголии, где один из самых высоких показателей рака печени в мире, и подробно описал трехстороннюю исследовательскую инициативу между Стэнфордским университетом, Кореей и Монгольским фондом Онома. Сотрудничество привело к созданию недорогого набора для быстрой диагностики вируса гепатита дельта по цене менее 3 долларов США с показателями чувствительности и специфичности, приближающимися к 100 процентам.

«Это достижение объединяет технологический опыт Кореи и Монголии для создания первого в мире набора для быстрой диагностики дельта-вируса, что позволяет быстрее и доступнее выявлять и лечить», — пояснил он. Инициатива расширилась, включив диагностику гепатита B и C, с конечной целью искоренить рак печени, связанный с гепатитом, во всем мире.

Хурэлбаатар Лувсан
Хурэлбаатар Лувсан

Хурэлбаатар Лувсан, председатель Monos Group в Монголии, поделился подробностями о проекте Silk Road, долгосрочной инициативе в партнерстве с корейским университетом Daegu Haany. Проект направлен на улучшение медицинского образования, исследований и производства в Монголии, с особым акцентом на традиционную медицину и фармацевтические инновации.

«Мы сотрудничаем с Университетом Тэгу Хаани уже более 15 лет, создавая основу доверия и обмена опытом», — сказал Хурэлбаатар. Чо подчеркнул распространенность гепатита в Монголии, где один из самых высоких показателей рака печени в мире, и подробно описал трехстороннюю исследовательскую инициативу между Стэнфордским университетом, Кореей и Монгольским фондом Онома. Сотрудничество привело к созданию недорогого набора для быстрой диагностики вируса гепатита дельта по цене менее 3 долларов США с показателями чувствительности и специфичности, приближающимися к 100 процентам.

«Это достижение объединяет технологический опыт Кореи и Монголии для создания первого в мире набора для быстрой диагностики дельта-вируса, что позволяет быстрее и доступнее выявлять и лечить», — пояснил он. Инициатива расширилась, включив диагностику гепатита B и C, с конечной целью искоренить рак печени, связанный с гепатитом, во всем мире.

Хурэлбаатар Лувсан, председатель Monos Group в Монголии, поделился подробностями о проекте Silk Road, долгосрочной инициативе в партнерстве с корейским университетом Daegu Haany. Проект направлен на улучшение медицинского образования, исследований и производства в Монголии, с особым акцентом на традиционную медицину и фармацевтические инновации. «Благодаря этому партнерству мы работаем над улучшением медицинских кадров Монголии, стимулируем инновации в области исследований и разработок и исследуем новые рынки для уникальных природных ресурсов Монголии».

Хурэлбаатар также обсудил более широкую деятельность Monos Group, включая развитие центров НИОКР в сотрудничестве с монгольскими университетами и инвестиции в косметические и оздоровительные продукты, полученные из растений, произрастающих в Монголии.

«Эта инициатива объединит богатые природные ресурсы Монголии с передовыми корейскими технологиями для разработки новых продуктов для мирового рынка», — добавил он.

источник: MiddleAsianNews

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