Монголия и Корея стремятся к более тесному сотрудничеству в области чистой энергии и здравоохранения

Чо Нам Джун

CentralAsia (MNG) -

Монголия и Корея предприняли значительные шаги по углублению своего партнерства на третьем Корейско-монгольском форуме по стратегии будущего, который состоялся в пятницу в Пусане. Эксперты поделились идеями и проблемами сотрудничества в областях энергетики и здравоохранения.

Энергетика: использование огромного потенциала Монголии

Первая сессия была посвящена энергетическому сотрудничеству, ключевой области, где две страны могут дополнять друг друга. Монголия, обладающая огромными запасами угля и критически важными минералами, такими как литий и кобальт, стремится модернизировать свой энергетический сектор и сократить выбросы парниковых газов, в то время как Корея, зависящая от импорта энергии на 94 процента своих потребностей, стремится обеспечить устойчивые ресурсы.

Энхтувшин Ганбаатар

«Монголия поставила перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 22,7 процента в рамках своей долгосрочной политики развития на период до 2050 года», — сказал Энхтувшин Ганбаатар, старший специалист Министерства энергетики Монголии. Он изложил планы по расширению возобновляемой энергетики, решению проблемы нехватки электроэнергии и развитию экологического туризма на основе чистой энергии. Однако он признал, что такие проблемы, как пробелы в инфраструктуре и задержки финансирования, остаются значительными препятствиями.

Пак Чан Кук

Корейский эксперт по энергетике Пак Чан Кук из Корейского института экономики энергетики отметил, что в настоящее время в энергобалансе Монголии преобладает уголь, на долю которого приходится 86 процентов производства электроэнергии.

«Поскольку спрос на электроэнергию в Монголии быстро растет, существует острая необходимость диверсификации в сторону возобновляемых источников энергии», — сказал он. Он подчеркнул возможность сотрудничества Кореи и Монголии, при этом Монголия будет поставлять сырье для возобновляемых технологий, таких как батареи, а Корея — вкладывать передовые технологии и инвестиции.

Монгольский исследователь в области энергетики Лхагвадэмбэрэл Батцэнгэл добавил, что большая часть энергии в Монголии тратится впустую из-за устаревших систем. «Повышение эффективности и интеграция возобновляемой энергии потребуют значительных инноваций», — сказал он, обрисовав в общих чертах исследование Монголией водорода как долгосрочного решения в области чистой энергии.

Здравоохранение: от диагностики до разработки лекарств

Вторая основная сессия сместила акцент на здравоохранение, уделив особое внимание ликвидации гепатита — серьезной проблемы общественного здравоохранения как в Корее, так и в Монголии. Доктор Чо Нам-Джун, ведущий материаловед и эксперт по инфекционным заболеваниям из Наньянского технологического университета в Сингапуре, представил свою новаторскую работу по борьбе с гепатитом B и D — вирусами, которые вносят значительный вклад в развитие рака печени во всем мире.

Чо подчеркнул распространенность гепатита в Монголии, где один из самых высоких показателей рака печени в мире, и подробно описал трехстороннюю исследовательскую инициативу между Стэнфордским университетом, Кореей и Монгольским фондом Онома. Сотрудничество привело к созданию недорогого набора для быстрой диагностики вируса гепатита дельта по цене менее 3 долларов США с показателями чувствительности и специфичности, приближающимися к 100 процентам.

«Это достижение объединяет технологический опыт Кореи и Монголии для создания первого в мире набора для быстрой диагностики дельта-вируса, что позволяет быстрее и доступнее выявлять и лечить», — пояснил он. Инициатива расширилась, включив диагностику гепатита B и C, с конечной целью искоренить рак печени, связанный с гепатитом, во всем мире.

Хурэлбаатар Лувсан

Хурэлбаатар Лувсан, председатель Monos Group в Монголии, поделился подробностями о проекте Silk Road, долгосрочной инициативе в партнерстве с корейским университетом Daegu Haany. Проект направлен на улучшение медицинского образования, исследований и производства в Монголии, с особым акцентом на традиционную медицину и фармацевтические инновации.

«Мы сотрудничаем с Университетом Тэгу Хаани уже более 15 лет, создавая основу доверия и обмена опытом», — сказал Хурэлбаатар. Чо подчеркнул распространенность гепатита в Монголии, где один из самых высоких показателей рака печени в мире, и подробно описал трехстороннюю исследовательскую инициативу между Стэнфордским университетом, Кореей и Монгольским фондом Онома. Сотрудничество привело к созданию недорогого набора для быстрой диагностики вируса гепатита дельта по цене менее 3 долларов США с показателями чувствительности и специфичности, приближающимися к 100 процентам.

«Это достижение объединяет технологический опыт Кореи и Монголии для создания первого в мире набора для быстрой диагностики дельта-вируса, что позволяет быстрее и доступнее выявлять и лечить», — пояснил он. Инициатива расширилась, включив диагностику гепатита B и C, с конечной целью искоренить рак печени, связанный с гепатитом, во всем мире.

Хурэлбаатар Лувсан, председатель Monos Group в Монголии, поделился подробностями о проекте Silk Road, долгосрочной инициативе в партнерстве с корейским университетом Daegu Haany. Проект направлен на улучшение медицинского образования, исследований и производства в Монголии, с особым акцентом на традиционную медицину и фармацевтические инновации. «Благодаря этому партнерству мы работаем над улучшением медицинских кадров Монголии, стимулируем инновации в области исследований и разработок и исследуем новые рынки для уникальных природных ресурсов Монголии».

Хурэлбаатар также обсудил более широкую деятельность Monos Group, включая развитие центров НИОКР в сотрудничестве с монгольскими университетами и инвестиции в косметические и оздоровительные продукты, полученные из растений, произрастающих в Монголии.

«Эта инициатива объединит богатые природные ресурсы Монголии с передовыми корейскими технологиями для разработки новых продуктов для мирового рынка», — добавил он.

источник: MiddleAsianNews

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