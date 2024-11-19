Президент Абхазии подал заявление об отставке

CentralAsia (CA) - Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке. Об этом говорится в соглашении, подписанном представителями власти и оппозиции после переговоров.

В соответствии с документом, граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября. В случае невыполнения этого пункта Бжания отзывает заявление об отставке.

Как сообщила пресс-служба главы Абхазии, парламент страны 19 ноября рассмотрит заявление об отставке.

Исполняющим обязанности президента становится вице-президент Бадра Гунба.

И.о. президента освобождает от должности премьер-министра Александра Анкваб и одновременно на эту должность назначает Валерия Бганба. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия.

Около недели назад в республике начались протесты из-за недовольства инвестиционным соглашением между Москвой и Сухумом.

Парламент Абхазии планировал ратифицировать соглашение. Но протестующие 15 ноября захватили комплекс правительственных зданий, включая здание парламента, и абхазские власти пообещали отозвать проект ратификации. Оппозиция потребовала отставки Бжании.

Бжания назвал это переворотом и сказал о внеплановых выборах президента республики. Оппозиция отвергла предложение властей назначить и.о. президента на время до выборов Гунбу, но позже они согласились с его кандидатурой, однако выдвинули условия роспуска кабмина и назначения премьер-министром своего кандидата.