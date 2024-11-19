США разрешили Киеву наносить удары на расстоянии до 300 км вглубь территории России, - Боррель

Жозеп Боррель

CentralAsia (CA) - Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 км, передает «Европейская правда».

«Администрация США разрешила применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю», - сказал он.

Эта тема, по словам Борреля, обсуждалась на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Он сказал, что на встрече не приняли общего решения об отмене ограничений на удары западным оружием по территории России. Каждая страна будет решать сама, добавил Боррель.

17 ноября газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные США ракеты большой дальности для ударов по территории России. В Госдепартаменте вечером 18 ноября заявили, что «на данным момент не могут подтвердить» эту информацию.