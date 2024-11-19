Удары ATACMS по России будут означать прямое участие США в конфликте, - МИД РФ

МИД России

CentralAsia (CA) - В случае если Киев будет использовать дальнобойные ракеты для атак по территории России, это будет означать «прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России». Об этом сообщили в МИД РФ.

Также это будет означать «радикальное изменение сути и природы конфликта». «Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», — сообщили в МИД России.

В ведомстве также напомнили недавние слова президента Владимира Путина на эту тему. Президент заявлял, что самостоятельно Украина не может наносить такие удары сама. По его словам, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО.

О снятии США запрета на использование дальнобойного оружия 17 ноября писала газета The New York Times. Le Figaro написала, что вслед за этим Франция и Великобритания сняли запрет на использование ВСУ ракет SCALP и Storm Shadow для ударов по РФ, но 18 ноября эта информация была удалена. Позднее первый замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер отказался подтверждать эту информацию. Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался от комментариев на эту тему. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 км.