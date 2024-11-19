Казахстан и СВМДА подписали протокол к Соглашению об условиях пребывания секретариата организации на территории страны

CentralAsia (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбай.
Как сообщает МИД РК, в ходе встречи Нуртлеу отметил, что Казахстан, в качестве страны-основателя и действующего председателя совещания, придает важное значение деятельности СВМДА и его трансформации в полноценную международную организацию.
Особое внимание уделено текущему состоянию реализации инициатив и приоритетов казахстанского председательства, а также дальнейшим перспективам развития СВМДА.
По итогам встречи стороны подписали протокол о внесении изменений в Соглашение об условиях пребывания секретариата СВМДА на территории Казахстана.
Вносимые изменения в указанное соглашение призваны укрепить международный статус секретариата СВМДА в соответствии с практикой ООН и других международных организаций.