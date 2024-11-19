Глава провинции Нью-Брансуик в Канаде просит ученых изучить новую болезнь мозга

CentralAsia (CA) - Глава провинции Нью-Брансуик в Канаде Сьюзан Холт обратилась к Федеральному агентству здравоохранения с просьбой изучить распространяющуюся в регионе новую болезнь мозга. Ее призыв опубликовало издание National Post.

«Мы не только не знаем, как это определить, диагностировать и лечить, мы не знаем, в чем причина этой болезни», — подчеркнула она.

Новое заболевание распространяется в Нью-Брансуике и Новой Шотландии. Число пострадавших от болезни оценивается в несколько сотен. Известно, что она запускает нейродегенеративные синдромы у людей. Также сообщается о таких симптомах, как тревожность, проблемы со сном, боль в конечностях и проблемы с балансом, стук зубов, сильные мышечные спазмы, проблемы со зрением и галлюцинации. Многие из пострадавших моложе 45 лет.

По информации британской газеты The Guardian, в июне один из ведущих канадских ученых Майкл Култхарт заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик. Позже к его словам присоединился еще один ученый, утверждавший, что от этой болезни пострадали 350 человек. По мнению Култхарта, воздействие окружающей среды или комбинация воздействий может запускать и ускорять различные нейродегенеративные синдромы у людей, восприимчивых к различным заболеваниям, связанным с неправильным сворачиванием белков, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Как утверждает Култхарт, это явление нелегко вписать в «поверхностные парадигмы» диагностической патологии, а сложность проблемы дала политикам лазейку, чтобы закрыть для ученых возможность исследовать заболевание.