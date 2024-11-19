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В Грузии спецназ разогнал палаточный лагерь протестующих в центре Тбилиси

CentralAsia (CA) -  Силы подразделений спецназа МВД Грузии разогнали в Тбилиси митингующих, которые накануне палатками заблокировали движение по проспекту возле здания госуниверситета. Об этом сообщил грузинский телеканал «Мтавари Архи».

Начались стычки протестующих с полицией, сообщается о нескольких задержанных.

Спецназ разобрал баррикады, установленные возле здания, и координировал эвакуацию автомобилей, с помощью которых демонстранты блокировали дороги. Таким образом, правоохранители полностью очистили проспект Чавчавадзе, оттеснив демонстрантов к расположенному рядом проспекту Меликишвили.

В ночь на 18 ноября активисты оппозиционной «Коалиции за перемены» под руководством Ники Гварамии установили около 30 палаток у здания государственного университета. Они заявили о переходе к новому этапу борьбы за отмену результатов парламентских выборов, которые считают сфальсифицированными.

Выборы в парламент прошли в Грузии 26 октября. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов (53,93%), «Коалиция за перемены» — 19 мандатов (11,03%), «Единое национальное движение» — 16 мандатов (10,17%), «Сильная Грузия» — 14 мандатов (8,81%), «За Грузию» — 12 мандатов (7,78%).

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