Минздрав Ливана сообщил о 3,5 тыс. погибших после начала операции Израиля

CentralAsia (CA) - Жертвами атак израильской армии в Ливане с октября прошлого года стали по меньшей мере 3 516 человек. Такие данные опубликовал Центр по чрезвычайным операциям при Минздраве республики. Число раненых за тот же период выросло с 14 786 до 14 929.

«За прошедшие сутки в Ливане были убиты во время израильских бомбардировок 35 мирных граждан, в результате число погибших с начала военной эскалации в октябре 2023 года достигло 3 516 человек»,— говорится в сводке. Там добавили, что вчера, 18 ноября, при атаке израильского беспилотника на район Зукак-эль-Блат в центральной части Бейрута погибли 5 человек, 24 ранены.

Израиль проводит операцию по уничтожению инфраструктуры ливанского движения «Хезболла» на территории Ливана с конца сентября. В начале октября на юге этой страны началась наземная операция ЦАХАЛ. Бомбардировкам регулярно подвергается столица страны Бейрут. Военные осуществляют авиаудары и ограниченные наземные рейды в приграничных районах Ливана. Кроме того, проводятся операции по ликвидации руководства группировки. 17 ноября в результате атаки авиации Израиля на густонаселенный район Бейрута погиб глава отдела по связям со СМИ «Хезболлы» Мохаммад Афиф.