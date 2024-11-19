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Иностранцев будут депортировать из Узбекистана за оскорбление страны
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Иностранных граждан будут выдворять из Узбекистана за публичные оскорбления и действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности страны. Они будут числиться в специальном списке МИД РУз, их пребывание в республике будет считать неприемлемым.

Это предусмотрено поправками в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан», их 15 ноября утвердил президент.

В список нежелательных иностранных лиц будут включать на пять лет. Основанием для этого будут представления кенгаша Законодательной палаты, Кенгаша сената Олий Мажлиса Узбекистана, а также специально уполномоченных государственных органов. В случае неустранения оснований для нахождения в этом списке срок будет продлен еще на пять лет.

Включенным в список иностранцам будет запрещено въезжать на территорию Узбекистана, открывать банковские счета, покупать недвижимость, участвовать в приватизации госимущества республики, вступать в финансовые и договорные отношения, за исключением отчуждения принадлежащего им на праве собственности имущества.

Включенного в список иностранного гражданина должны уведомить об этом в течение трех рабочих дней. Он обязан добровольно выехать из страны в течение 10 дней со дня уведомления. В противном случае его принудительно выдворят из страны.

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