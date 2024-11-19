Таджикистан в октябре поставил соседям электричество на 3,8 миллионов долларов

CentralAsia (TJ) - Таджикистан в октябре текущего года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $3,8 млн, сообщает Агентство по статистике при президенте страны.

Отмечается, что в целом за десять месяцев этого года за рубеж поставлено таджикского электричества на сумму более $102,4 млн. Это на 3,2% (на $3,4 млн) меньше по сравнению с этим же периодом 2023 года.

Доля поставок электроэнергии в общем объеме экспорта республики в январе-октябре этого года составил 6,6%.

По данным ведомства, за десять месяцев этого года в республике выработано свыше 18,6 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ОАО «Барки точик», в осенне-зимнем сезоне электричество в незначительных объемах поставляется только в Афганистан. Договоренность по поставкам в Узбекистан действует исключительно в летнем сезоне.

Между тем, жители таджикских сел уже получают электричество в ограниченных объемах – по три часа утром и пять часов вечером.

На ограниченную подачу света жалуются сельчане всех регионов страны, кроме ГБАО - энергосистема данной области работает в автономном от центральной энергосистемы страны режиме и управляется частной компанией «Памир Энерджи».

Лимитированная подача электричества в сельской местности страны началась с последней декады сентября.

Электричество отключают не только бытовым потребителям, но и торговым точкам и малым предприятиям, что наносит большой ущерб экономике страны в целом.

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