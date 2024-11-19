Всеобщую налоговую декларацию в Казахстане отменили для 8 млн человек

Единая налоговая декларация

CentralAsia (KZ) - В Казахстане некоторых физических лиц освободят от сдачи декларации в 2025 году. С соответствующим предложением выступил министр финансов Мади Такиев.

На заседании правительства министр напомнил, что в 2025 году обязательства по представлению деклараций возникают у работников частных структур, пенсионеров, домохозяек, студентов и других граждан. Это порядка 8 млн человек.

При этом, по словам Такиева, с момента принятия Концепции всеобщего декларирования прошло 14 лет. За это время:

оцифровали базы данных государственных органов и уполномоченных организаций;

доля безналичных платежей достигла 86%,

усилили финансовый и валютный контроль;

наладили обмен данными по финансовым счетам в рамках международных соглашений;

широко распространили цифровые услуги.

«В этой связи с учётом возможностей автоматизированного налогового контроля и для реализации поручения главы государства о пересмотре подходов к всеобщему декларированию предлагается освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах. Освобождение коснётся более чем 90% физических лиц данной категории», – сказал глава Минфина.

При этом декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц:

имеющих активы за пределами Республики Казахстан;

совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года;

получивших доход, облагаемый самостоятельно.

Кроме того, гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.

Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал предложение министра. Он поручил в трёхдневный срок подготовить все документы и начать работу в парламенте.

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