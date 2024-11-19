Всеобщую налоговую декларацию в Казахстане отменили для 8 млн человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане некоторых физических лиц освободят от сдачи декларации в 2025 году. С соответствующим предложением выступил министр финансов Мади Такиев.
На заседании правительства министр напомнил, что в 2025 году обязательства по представлению деклараций возникают у работников частных структур, пенсионеров, домохозяек, студентов и других граждан. Это порядка 8 млн человек.
При этом, по словам Такиева, с момента принятия Концепции всеобщего декларирования прошло 14 лет. За это время:
- оцифровали базы данных государственных органов и уполномоченных организаций;
- доля безналичных платежей достигла 86%,
- усилили финансовый и валютный контроль;
- наладили обмен данными по финансовым счетам в рамках международных соглашений;
- широко распространили цифровые услуги.
«В этой связи с учётом возможностей автоматизированного налогового контроля и для реализации поручения главы государства о пересмотре подходов к всеобщему декларированию предлагается освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах. Освобождение коснётся более чем 90% физических лиц данной категории», – сказал глава Минфина.
При этом декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц:
- имеющих активы за пределами Республики Казахстан;
- совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года;
- получивших доход, облагаемый самостоятельно.
Кроме того, гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.
Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал предложение министра. Он поручил в трёхдневный срок подготовить все документы и начать работу в парламенте.