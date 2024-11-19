The Wall Street Journal: Израиль обнаружил у «Хезболлы» крупные партии российского оружия из Сирии

CentralAsia (CA) - По мере продвижения на юге Ливана израильские военные находят «большие запасы российского оружия», в том числе противотанковые ракеты «Корнет», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, часть оружия в последние годы отправлялась в Ливан из запасов, имеющихся у Сирии. WSJ отмечает, что Россия давно поставляет оружие сирийским военным, а также имеет в стране собственные военные склады.

По информации издания, израильские власти знали, что у «Хезболлы» есть «некоторое количество российского оружия», но предполагалось, что оно было создано еще в советские времена. Однако оружие, которое Израиль находит сейчас, «является более новым, более совершенным и представлено в большем количестве, чем ожидали военные аналитики». По их словам, это «значительно укрепило способность «Хезболлы» к сопротивлению».

Неназванные сотрудники сирийской службы безопасности заявили WSJ, что примерно с 2015 году члены «Хезболлы» воевали на стороне президента страны Башара Асада. Это облегчило «Хезболле» доступ к использованию запасов российского оружия в Сирии.

Репортер WSJ осмотрел часть найденного российского оружия во время экскурсии в Национальную лабораторию по разбору боеприпасов Израиля. Туда доставляют на экспертизу материалы, изъятые на юге Ливана. Помимо «Корнетов» якобы были обнаружены противотанковые ракетные системы «Метис», «Конкурс», «Фагот» и Sagger (ПТРК «Малютка»).

По словам неназванного израильского майора, примерно 60–70% оружия, изъятого в первые дни военной операции Израиля, было российским. На одной из ракет, найденных на юге Ливана, якобы была этикетка на русском языке, где написано, что оружие было отправлено сирийскому Минобороны. В израильской лаборатории сказали, что часть оружия была изготовлена в 2020 году, а вот этикетки систем Saggers свидетельствуют, что они были изготовлены в 1980-х годах.

Правительство России и МИД Сирии не ответили на запросы WSJ. Офис премьер-министра Израиля отказался комментировать публикацию.

С конца сентября армия Израиля проводит операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на территории Ливана. Наземная операция на юге страны началась в октябре. На прошлой неделе США передали Ливану свой план по достижению прекращения огня. Ливанские власти и «Хезболла» одобрили инициативу, но с некоторыми оговорками.