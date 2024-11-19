Казахстан не будет менять часовой пояс обратно

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CentralAsia (KZ) - Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что правительство поддерживает действующий единый часовой пояс в Казахстане, передает Informburo.kz.

Во время заседания правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал о преимуществах перехода страны на часовой пояс UTC+5. По его словам, это оптимальное решение.

«UTC+6 был введён в Казахстане в 1930–1931 годах путём использования декретного времени, несмотря на то, что большая часть территории находится в пятом часовом поясе. В целом в Советский период в Казахстане в приказном порядке восемь раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге в Казахстане мы проживали в несоответствующих природному циклу часовых поясах. Таким образом, UTC+5 не является новым поясом или не экспериментом для нашей страны, а фактически является возвратом к исторически оправданному времени», – сказал Шаккалиев.

Олжас Бектенов отметил, что министр привёл все исчерпывающие аргументы в пользу действующего часового пояса.

«Правительство поддерживает это решение. Мы перешли на единый часовой пояс неслучайно. Логика в том, что пятый часовой пояс географически охватывает большую часть территории страны. Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию», – заключил премьер-министр.

С 1 марта 2024 года Казахстан перешёл на единый часовой пояс UTC+5. Это решение вызвало возмущение у граждан, которые подали петицию за отмену перехода,однако в Минторговли её отклонили. Коллеги инициатора перевода времени Еркина Абила, другие депутаты мажилиса, высказались о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс для жителей и призвали вернуть прежнее время.

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